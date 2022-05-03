每年4月中旬至5月底，是南投縣魚池鄉蓮華池研究中心著名的螢火蟲季，吸引了大量的遊客到此欣賞壯觀的螢海，然而，在夜晚欣賞螢火蟲的同時，春夏之際、雨水充足之時，更是蓮華池賞菇的好季節。

林業試驗所蓮華池研究中心表示，該中心位於南投縣魚池鄉五城村，除了小面積的人工林外，仍保有247公頃天然闊葉林，並以樟科、殼斗科和山茶科植物為優勢樹種，區內蘊涵豐富的動、植物資源，且包含許多珍稀的生物資源，例如：豎琴蛙、菱形奴草、蓮華池柃木……。

蓮花池研究中心指出，蓮華池森林裡的菇類種類繁多，已知的文獻調查紀錄至少有300種以上，包含有腐生性、共生性和寄生性；其中最具特色的是和殼斗科植物根系共生的外生菌根菌，從每年的5月開始一直持續到夏季結束，蓮華池森林裡可陸續看到紅菇菌、牛肝菌、鵝膏菌、雞油菌、馬勃等外生菌根菌，這些野菇大多體型大、色彩繽紛，有紅色、紫色、黃色、白色、褐色……，散佈在蓮華池森林的步道兩旁和林地間。

蓮華池研究中心表示，蓮華池森林中有許多的殼斗科樹木，這些殼斗科樹木的根系大多會和真菌共生形成所謂的「菌根」，真菌可幫助樹木吸收土壤中的水分和養分，也可以增強植物抵抗環境逆境；而植物則是提供這些共生真菌生長所需要的養分。這些和樹木共生的真菌在春夏之際，雨水充足時，容易長出真菌的子實體，就是一般所見的野菇。

除了共生性的野菇外，蓮華池森林中還有許多腐生且具特色的野菇，例如：具有似毛髮狀黑色菌絲索的「小皮傘」、成熟菇體會自溶成黑色墨汁的「鬼傘菌（又稱墨水菇）」、被誤食中毒率最高的「環柄菇」、似鳥巢的「鳥巢菌」、星星狀的「地星」、珊瑚狀的「珊瑚菌」和夜晚會發出螢光的「螢光菇」等；另外，還可以觀察到寄生在昆蟲上的蟻蟲草、蟬花、殭屍蟻等蟲生真菌。

蓮華池研究中心擁有中部中低海拔地區完整的天然闊葉林，動、植物和真菌資源豐富，每年春夏之際，雨水充足時，林間和步道兩旁是賞菇的好時機。然而，賞菇也是需要一些運氣，因為部分的野菇壽命短，只有數小時至數天不等；在炎熱的夏季，體型較小、壽命短的野菇，在清晨較容易觀察到。不論是來蓮華池賞螢或探訪秘境，不妨放慢腳步，享受不經意發現野菇的驚奇和樂趣。