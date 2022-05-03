在愛情中，難免會遇到一種男人，對愛情比較隨便，既不會拒絕，也不會負責，他們認為感情是雙方的事，即便出了問題也不是一個人的責任，實在不行還可以找一個備胎。《搜狐網》運勢專欄點名，天秤男、雙魚男、巨蟹男容易在愛情裡找備胎，讓人不得不防。

▍天秤男

天秤男在感情中，有三不原則，不主動、不負責、不拒絕，一旦跟你的感情出現了裂痕，就會想到外面去尋找其他溫暖懷抱。他們比較喜歡曖昧的感覺，害怕沉重的感情糾葛，因此，與其跟你分分合合、傷心傷肝，不如找一個備胎玩玩曖昧，讓自己從現實中抽身出去，又可以在異性面前扮演溫柔紳士。

▍雙魚男

雙魚男天生浪漫，心地善良，身邊自然有很多異性的存在，他們比較害怕孤獨，習慣性找備胎來填補自己內心的空缺，這樣即使這一段愛情失敗了，也會有另一段戀情可以開始，避免自己又陷入孤獨的時候。因此，對他們付出真心之前，一定要仔細觀察再下決定。

▍巨蟹男

巨蟹男非常重情，但是卻有點貪心，總是希望有很多人來愛自己，因而有很多備胎，像是前任、現任、緋聞女友、曖昧對象等，他們大多數時候都是來者不拒，只要別人表示出好感，或是覺得你這個人挺合眼緣，就有把你納入備胎的想法，所以經常被稱為中央空調。