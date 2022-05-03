香奈兒女士說：「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星…。」，於是在黑夜中劃破天際的彗星，就成為香奈兒珠寶的經典元素之一，自1932年第一件五芒星彗星鑽石珠寶作品問市，歷經近百年的演變，也有了不同的樣貌，今日新登場的香奈兒彗星珠寶，拖曳著如流蘇般的尾巴，勾勒優美的弧度和線條，顯得耀眼奪目。

1932年香奈兒女士發表《Bijoux de Diamants》珠寶展，首度出現彗星珠寶。（CHANEL提供）

香奈兒的彗星珠寶有別於一般星體形狀，香奈兒女士在1932年《Bijoux de Diamants》珠寶展上首度發表的彗星珠寶作品，是以五芒星形狀來勾勒彗星，因為「5」是她的幸運數字，從中不難發現香奈兒女士對彗星標誌、符號和數字的執著與摯愛，其中一件彗星鑽石項鍊，開口式設計可自行披掛佩戴，式將彗星珠寶所蘊含的自由創意精神發揮得極致。

香奈兒1932彗星戒指採戒環開放式設計，不再緊棝纖纖玉指，51萬1000元。（CHANEL提供）

今年新登場的彗星鑽石珠寶新品承襲了彗星珠寶的自由精神，完美結合經典彗星 (Comete)及月亮 (Lune)符碼，融入可轉換式設計及玩味風格，完美詮釋自由佩戴珠寶的精神，持續傳遞香奈兒風格語彙。

香奈兒Comete 1932彗星耳扣，捨棄了傳統耳環扣環和穿針設計，更加舒適，30萬6000元。（CHANEL提供）

例如Comete 1932彗星耳扣，捨棄了傳統耳環扣環和穿針設計，可直接固定於右耳上輕鬆配戴。貼合耳形彎度，提升配戴舒適性。Comete 1932彗星戒指也採戒環開放式設計，不再緊棝纖纖玉指。Les Infinis de Comete可轉換式長項鍊則融入可轉換式設計，可自行調整長度，或拆成手鍊、Y字鍊、腰鍊佩戴。

香奈兒Les Infinis de Comete可轉換式長項鍊，可轉換成Y字鍊、腰鍊和手鍊佩戴，122萬2000元。（CHANEL提供）