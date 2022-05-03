少了恩比德的七六人猶如沒了牙齒的老虎！今天七六人遠征邁阿密，恩比德缺陣的情況下七六人所有攻守統計數據全面失守，最終92比106遭到熱火修理。

七六人沒了恩比德，只能倚賴哈登、馬克西與托必亞斯哈里斯撐場面，可惜投籃命中率、籃板、助攻、罰球都無法和熱火隊相抗衡，更別說替補席上的戰鬥力了，東區季後賽次輪0比1落後。

熱火陣營阿德巴約勇冠三軍，24分、12籃板，吉米巴特勒15分、9籃板，塔克10分、7籃板，板凳悍將希洛貢獻25分、7助攻。