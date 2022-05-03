疫情升溫，高雄市政府上周宣布，為照顧弱勢的低收入戶，將由里長、社工協助發送快篩試劑兌換券，1券兌換1包5劑。民進黨台南市9名市議員3日也為台南地區的弱勢族群請命，聯合提案要求市府比照辦理，盡速發放快篩試劑兌換券給弱勢低收入戶族群。市府衛生局長許以霖表示，目前沒有規畫，但會思考其他具體做法來照顧弱勢族群。

這項提案的提案人為陳怡珍，獲得陳秋萍、周麗津、蔡旺詮、李啟維、陳碧玉、林志聰、蔡秋蘭、吳通龍等人的連署。

陳怡珍指出，台南地區面臨日漸增溫的疫情，因此議員聯名提案要求台南市政府比照高雄市政府的做法，針對弱勢的低收入戶，由里長協助發放快篩試劑兌換券，讓他們可以持健保卡及兌換券，前往各社區藥局領取快篩試劑。

陳怡珍還說，由於低收入戶都是經濟上的弱勢，1人1包5劑就要500元，對他們而言都是額外的沉重負擔，為降低弱勢低收入戶的壓力，希望市府能體恤弱勢的低收入戶，盡速發放快篩試劑兌換券給他們。