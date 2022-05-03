42歲的蒼井空人稱「蒼老師」，作品創造無數經典，是曾在亞洲紅極一時的女優，2017年退出女優市場，和擔任DJ老公NON結婚，在2018元旦辦理結婚登記，隔年5月生下雙胞胎兒子，過起美滿幸福生活，近日她精心幫雙寶布置生日，把孩子穿上喜愛的卡通人物上衣及布景，1家4口笑起來都非常開心。

蒼井空在IG向大家分享愛子生日之喜，寫下：「我的兒子們今天3歲了，生日快樂，他們非常地愛《玩具總動員》」桌面上放置2塊大蛋糕，其中1塊放滿新鮮草莓，另一塊則有《玩具》大眼仔等圖樣，小朋友看起來非常興奮，且同時身上也穿上胡迪和巴斯被媽咪蒼井空和老公抱著。

在這張照片中，蒼井空和光頭老公DJ NON站在一起，事實上在蒼井空退出女優市場，依舊在大陸享有大票粉絲，還在對岸置產，微博上擁有近2千萬的超高粉絲量，最近還透露想帶雙寶一起去大陸，不少粉絲就留言要她開直播帶貨，甚至提出要她正式移居過去的想法。

蒼井空20年前以寫真女星出道，跨足女優片後一戰成名，不過她卻自己坦承官方資料上的出生年月日，其實全是造假而來的，真實年齡還要再更大，今年她已經40歲了。目前的她儘管已回歸平靜生活，可惜由於女優身分，社交平台照片也收斂尺度許多，仍有人嘲諷連孩子爸是誰都不清楚，引起一陣譁然。不過也有人要酸民讓他們過生活就好。