快篩實名制日前上路，指揮中心指揮官陳時中強調家用快篩實名制不會僅此一次，民眾不需急著第一天就搶著購買，但國民黨台北市議員王鴻薇計算後發現，若依照每日販賣的量，就算僅提供給勞動人口購買，也要排30天才能全數買到，質疑「若真有確診者，真的等到都不知道傳到哪去了，要如何防疫？」

王鴻薇在臉書表示，本土疫情確診人數連日飆升，快篩試劑需求居高不下，政府從過去就很愛自誇超前部屬，但包括口罩、疫苗及快篩都讓人民大排長龍，甚至全台大缺貨，並指出依其他國家經驗就能看出快篩劑是重要物資，結果日前政府沉浸在清零政策，錯失很多的可以準備的機會。

王鴻薇表示，依照先前指揮中心公布的數字，全台共有4967處販賣實名制的快篩試劑，每處每日供應78份，代表每日最高供應量僅約39萬份，而若以最可能需要快篩劑的1144萬勞動人口來計算，每人平均約要排隊30天才能買到1份實名制快篩，「若真有確診者，真的等到都不知道傳到哪去了，要如何防疫？」

王鴻薇指出，如農委會主委陳吉仲2日宣布3日起需持快篩陰性證明才能進入北農，但快篩試劑卻跟不上，最終延期實施。王鴻薇說，不論是職場或是公共場合，持快篩陰性入場可能成為新常態，「如果買不到快篩，連班都不用上了？民眾受的了嗎？生計要如何是好？」