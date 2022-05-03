由天津市海峽兩岸民間交流促進會和天津市臺灣同胞投資企業協會聯合主辦的第三屆“海河工匠杯”技能大賽——津臺青年職業技能競賽系列活動，4月29日在津臺兩地正式啟動。天津市台辦、臺盟天津市委會主要負責人和天津市人社局、天津市教委負責同志出席，來自天津市臺灣同胞投資企業協會、臺灣永續教育發展協會、華梵大學和天津職業技術師範大學的嘉賓出席並致辭，來自津臺20餘所高校的有關負責人、教師代表、裁判員代表和青年學生代表通過線上連線的方式參加啟動儀式。

與會嘉賓紛紛表示，津臺青年職業技能競賽自2020年起已連續舉辦兩屆，受到津臺各界廣泛關注，成為了津臺青年交流和職業教育交流的重要平臺，津臺青年學子和職業教育專家學者在交流中加深相互瞭解，深化彼此友誼，取得了積極成果。今年活動的內容與形式，在往屆的基礎上又有所創新和突破，希望通過活動的舉辦，繼續深化津臺青年交流和兩岸職業教育融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。

活動來自津臺20餘所高校相關人士通過線上連線的方式參加啟動儀式。（圖主辦單位提供）

據活動相關負責人介紹，活動將一直續到9月份，期間除競賽外，還將舉辦第二屆津臺職業教育融合發展論壇、職業技能培訓營、獲獎作品展、企業招聘會等豐富多彩的活動，預計將吸引眾多津臺青年學生和職業教育領域專家學者參加。該負責人表示，天津將持續搭建交流平臺，為臺灣青年在天津學習、就業、創業提供良好條件。希望大家攜手努力，吸引和動員更多來自青年一代的新生力量參與到津臺交流合作中，積極參與天津高質量發展和經濟社會各項創新事業，共同做兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。