大陸42家A股上市銀行第一季財報已全部出爐，第一季共賺人民幣（下同）5,625.41億元、較上年同期增長8.71％。其中，36家銀行營業收入、淨利潤實現雙增長，16家銀行淨利潤增速超20％。國有大行開局平穩，長三角的城商行、農商行以亮眼成績單掀起2022年開門紅，不良貸款指標也多實現連續「雙降」，備抵呆帳金額增加也為全年發展奠定基礎。

不過，近來疫情反復擾動，復工復產面臨挑戰，銀行第二季的經營狀況也受到外界關注。從銀行業人士及分析人士的研判來看，近期信貸需求和投放情況總體良好，未受到疫情明顯影響；而且正處在「寬信用－穩增長」過渡階段，利好銀行業，料銀行業信貸結構仍將持續優化、市場利率料將穩中有降，銀行上半年業績或仍將保持穩健增長，但全年增速或承壓。

從42家A股上市銀行第一季財報來看，部分經營優秀的區域中小銀行交出了一份亮眼的開年成績單，且多數來自長三角地區。其中，杭州銀行第一季淨利潤增長31.4％、營業收入增長15.7％，這一亮眼業績增幅也居於同業之首。另外，郵儲銀行是唯一一家營收、淨利潤實現雙位數增幅的國有大行。總體來看，國有大行第一季開局平穩，工行、建行、農行、中行、郵儲銀行、交行第一季淨利潤分別為906.33億元、887.41億元、707.5億元、577.51億元、249.77億元、233.36億元，增幅分別為5.72％、6.77％、7.42％、6.97％、17.81％、6.33％。