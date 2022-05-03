第24屆南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）台北時間2日開幕，3日中華隊就有賽程，由空手道及羽球代表隊打頭陣，空手道在男子團體「型」項目傳回銅牌捷報。

中華隊空手道項目台北時間3日上午，高文富及老將戴文祺在男子個人「型」項目率先出賽，兩人分組排名為第5及第10名，未能晉級，不過收拾心情，隨後搭配首次參賽的小將黃俊翰共同出戰男子團體「型」項目賽事，雖不敵實力強勁的土耳其隊，但仍為我國斬獲1面銅牌，也是中華代表團在本屆巴西聽奧的首面獎牌。

至於羽球，中華隊是大會團體賽第1種子，首日面對同樣來自亞太地區的泰國代表隊，第1點男單由首次參加聽奧的鄭成鼎出戰，以14比21、12比21不敵泰國選手斯里瓦（Siriwat Mattayanumat），女單由我國世界排名第1的沈彥汝出戰娜帕蓬（Napaporn Thitikul），兩人實力有段差距，沈彥汝21比6、21比8為中華隊扳平比數。

第3點男雙，中華隊陳忠羿／鄭成鼎經過3局力戰飲恨，第4點女雙，聽奧初體驗的江巧羽搭擋隊友林頤，兩人毫不怯場，再為中華隊拿下追平總比分的勝利；最後第5點混雙決勝，中華隊世界排名第2的陳忠羿與范榮玉出賽，兩人搭配多年、默契嫻熟，以直落二在20分鐘內結束比賽，助隊拿下混合團體賽分組第1。

中華羽球隊將於台北時間5月4日凌晨1點，對決C組馬來西亞與立陶宛兩隊的勝方，獲勝就能晉級4強，朝獎牌再邁進。

世界聽障羽球女單排名第1好手沈彥汝。（體育署提供）