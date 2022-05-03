蕭煌奇在〈說故事的歌〉新歌MV中，擔任咖啡師手沖咖啡。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇在新歌〈說故事的歌〉MV飾演咖啡師，歡迎帶有故事的任何人光臨，以一杯「解憂咖啡」來治癒人心。他也分享多年以前曾帶樂團到法國左岸，原以為在那喝杯咖啡是一件蠻浪漫的事，沒想到點了一杯咖啡喝了才發現：「天哪！怎麼有這麼苦的咖啡，像毒藥一樣。」事後才曉得原來自己點了超濃縮，他笑說：「年輕時候還不懂咖啡，之後才仔細了解到原來咖啡還有分成深焙、淺焙不同種類等等。」

金曲歌王蕭煌奇推出自選輯《說故事的歌》重新詮釋過往作品，同名單曲〈說故事的歌〉是專輯中唯一一首全新創作，歌曲訴說著蕭煌奇二十年來不論是聽了別人的故事，或是以自己人生經歷為靈感，所匯集而成的生命縮影。

蕭煌奇表示，今年因為出道20週年，在過去的創作過程中聽了許多歌手的人生故事，也多少從自身經歷萃取出印象深刻的感情，進而匯集成這首歌曲。〈說故事的歌〉MV由胡瑞財導演執導，以「深夜食堂」版的咖啡廳為概念，作為城市裡收集故事的所在，並由蕭煌奇擔任咖啡師，為所有充滿故事的人們，遞上一杯杯「解憂咖啡」。

〈說故事的歌〉MV找來老中青三代不同演員，各自表述出每個年齡層所遇到的人生故事。而身為替每個人解憂的咖啡師蕭煌奇，在MV中也首次嘗試手沖咖啡，他表示：「拍攝MV時是第一次拿到咖啡壺，不只要將咖啡準確倒入，還要一邊轉圓圈，當天練習很久很多次，最後成果可以感覺出來，自己很是個優秀的咖啡師。」

另外蕭煌奇也透露自己平時很愛喝咖啡，在家就會由咖啡機代勞，只要按幾個按鍵便能喝到美味的咖啡，現在每天早晨醒來一定會喝杯咖啡醒腦，成為啟動美好一天開始的儀式感。蕭煌奇全新創作自選輯《說故事的歌》熱烈預購中，同名單曲MV於5／4中午12點上線。