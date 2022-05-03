陸軍M109A6自走砲軍售案生變，國防部昨天表示，M109A6軍購案因生產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，並提供包含海馬士多管火箭系統在內的其他更精準、射程更遠的替代方案，國防部正審慎評估中。國民黨立委吳斯懷直言，軍售生變造成籌獲武器不符合作戰需求，戰術行動無法支持整體防衛戰略構想。

吳斯懷表示，國軍依據防衛作戰需求，有一套嚴謹的建案程序，變更必然影響整體防衛構想，也代表2至3年的研擬、分析都打水漂了。國軍軍事投資建案作業期程概要，軍種提出作戰需求，呈報參謀本部核定作需文件、後續由整評司完成系統分析文件、軍備局整合期程工項文件、戰規司擬定整體獲得規劃書，最後呈報行政院核定函陳立法院預算審議，開始按期程執行專案。一般概估2至3年完成建案程序。

吳斯懷表示，陸軍向美採購M109A6自走砲，總金額7.5億美元，是拜登政府任內首項對台軍售案。M109A6性能概要，從接獲射擊命令、完成射擊準備到第一發砲彈發射僅需不到1分鐘。使用的標準榴彈與火箭推進榴彈與舊有型號相同，射程30公里，精準度方面，使用PGK套件的155公釐砲彈在30公里仍能達到圓周誤差率僅50公尺的優異成績，足以遠距精準殺傷敵方勢力。主要任務打擊登陸船團、陸上火力支援。撤案之後，原來規劃的作戰需求如何彌補？

他說，海馬士多管火箭系統(HIMARS)，美方於2021年6月宣布售台11套M142海馬士多管火箭系統，包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，擔任特種飛彈及長程精準打擊火箭任務。全案預算編列151億餘元，自2020到2027年執行。美方已宣布售我11套海馬士系統，若我方接受替代方案，美將再增售6套給陸軍。

吳斯懷認為，海馬士多管火箭系統搭配射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，有能力對中共做「源頭打擊」，另在反登陸作戰時，當判明敵方主力登陸地點後，就調整兵力部署實施跨作戰區增援，在跨區增援的過程中，部隊處在非常危險脆弱的情況，海馬士射程可以涵蓋全台灣各灘頭，這種以火力代替兵力跨區增援，也是用來「破敵」的手段之一。

他強調，從俄烏戰事啟示，沒有足夠的戰場管理能力，如何發揮海馬士的效能？國軍目前遠程打擊所需的偵蒐能力，目標獲得能力？如何定位、追瞄、鎖定？攻擊後的戰損評估能力？彈藥數量是否具備再攻擊能力？沒有這套從偵測到戰損評估能力及足夠的彈藥，如何實施源頭打擊或跨區火力增援？

吳斯懷痛批，大家都清楚，形勢比人強，但國防部仍應就整體防衛作戰構想，審慎評估，任何調整必須符合作戰需求，否則再多的軍購都無法有效支持防衛作戰。