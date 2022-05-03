大陸一名男子日前左臉頰長了一顆大痘痘，他手癢去擠，沒想到竟血流不止，嚇得他立刻到醫院檢查，止血回家後，不小心碰到又再度「噴血」，之後男子才得知原來自己罹患的是血管瘤。

根據《頭條新聞》報導，福建寧德一名男子的左臉頰上長了一顆大痘痘，他用手將其擠破，等到傷口處凝固結痂後，又拿針將痂挑開，結果痘痘突然血流不止，他嚇得急忙到醫院求診，醫師診斷為「化膿性肉芽腫」，建議他要進行切割手術，但男子擔心留疤，於是只把血止住後便回家休養。

沒想到原本長痘痘的地方卻出現像是「血球」的東西，而且一天比一天還要大。4月28日晚上，男子不小心碰到這顆「血球」，傷口又開始大量出血，他只好趕到醫院急診治療，才終於得知自己罹患的是血管瘤，因為一開始沒有及時處理，才會演變成這種狀況，目前男子正在等待後續手術。

對此醫生提醒，痘痘不要隨便亂擠，特別是「危險三角區」內的痘不能擠，意即2個口角到鼻根的三角區，因為這個區域很多血管都會連接到腦部，若是不當的擠壓，有可能導致細菌進入腦內，進而發生嚴重的感染。

大陸醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」則發文指出，大部分出現在臉部的痘痘都是「痤瘡」，但並不代表每顆痘痘都是痤瘡，有些疾病的早期症狀也會以痘痘的形式呈現，像是該案例中的血管瘤「化膿性肉芽腫」，就會突然在皮膚某處出現血管畸形改變，最早期看起來就是個發紅的「痘痘」，只是後續會快速長大變化，形成一顆明顯的「血球」。