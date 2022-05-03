本土確診個案連日飆升，連帶提高國內快篩試劑需求，台北市議員王鴻薇指出，全台快篩提供點有4967處，每日供應78份疫苗、每份5劑，一日最高供應量約39萬多份，若以台灣最可能需要的勞動人口1144萬人來計算，平均每人要排隊等30天，她呼籲中央應比照口罩作法，啟動網路預約買快篩會更有效率。

疫情升溫，每天都有大批人潮在藥局、便利商店排隊，過去口罩之亂、疫苗之亂，似乎又要上演，王鴻薇指出，現在很多藥局、供應點的做法，是先發號碼牌後，讓等一段時間再去買，但上班族、學生根本不可能在那守著，導致最需要的族群反而買不到快篩。

王鴻薇認為，使用網路預購、線上付款、超商取貨、配送到府的方式，對於無法現場排隊的民眾更加方便，系統、物流配合的單位都還在，接下來就等衛福部長陳時中拍板執行，「政府拖得越久，只是讓民眾繼續苦等，實在沒有必要。」

此外，王鴻薇也計算全國快篩供應的情況，粗估每日供應量最高約39萬多，若以台灣最可能需要的勞動人口1144萬人來計算，平均每人要排隊等30天才可以買到，她質疑，若真有確診者，真的等到都不知道傳到哪去了，要如何防疫？

王鴻薇表示，像是北農，農委會主委陳吉仲就宣布未來都要快篩陰性才可以進入，但該政策也因試劑不夠而延期實施，但全台許多的職場、公共場合要求快篩入場的作法將成新常態，那如果買不到快篩，連班都不用上了？民眾受的了嗎？生計如何是好？

王鴻薇表示，過去政府很愛自誇超前部屬，但是不論是口罩、疫苗到現在快篩，都發生讓人民大排長龍，全台缺貨的現象，完完全全就是落後部屬，尤其是快篩試劑，其他國家在疫情爆發時，就看得出快篩劑真的是重要物資，結果政府沉浸在清零政策，錯失很多的可以準備的機會。