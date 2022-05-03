隨著年紀越來越大，骨質流失狀況就越嚴重，而中高齡患者容易患骨質疏鬆症，但並不容易發現，因為患者僅出現身高變矮、駝背等外觀變化，直到摔倒或用力過猛導致身體骨折，才會意識到不對勁，營養師朱瑞君對此分享水果4大營養素，表示想要預防骨質疏鬆，除了喝牛奶或保健食品外，吃水果也能強化骨骼。

根據衛福部統計，人體在約20歲至30歲階段時，骨骼的骨量會達到最高峰，之後骨量逐漸減少，而且女性在停經後，荷爾蒙減少會導致骨量流失速度加快，假若骨質流失過多，會使骨骼呈現中空、疏鬆現象，變得又脆又弱，就是所謂的「骨質疏鬆症」，症狀不明顯難以察覺，但跌倒或搬重物用力過猛時，容易造成骨折，引發疼痛、難以行動等後遺症，還可能因此殘疾，影響健康生活品質，嚴重甚至導致死亡。

對此，營養師朱瑞君在臉書粉專提到，有些人想靠喝牛乳補充鈣質，但卻患有乳糖不耐症，讓人相當困擾，除了喝牛奶外，其實吃水果也有強化骨骼的效果，因為水果富含4大營養素，分別是檸檬酸、維生素C、類胡蘿蔔素及鉀，能夠預防骨質疏鬆，例如檸檬、柳橙、橘子富含檸檬酸，而鈣質在酸性環境下吸收率較高，因此可攝取含檸檬酸的水果。

再者，維生素C能夠提高鈣質的吸收率，還可促進膠原蛋白生成，有助於強化骨骼，可選擇柑橘類、鳳梨、奇異果；而類胡蘿蔔素能抑制成熟破骨細胞的生存和骨吸收功能，並促進骨質合成，例如木瓜、芒果、番茄；鉀則是有助於維持骨骼礦物質密度，降低骨質疏鬆危機，例如香蕉、鳳梨、榴槤。