花蓮縣政府獲中央經費挹注，預計在3月進行「中央路1至4段新設左轉車道工程」，工程期間，也將拆除慈濟醫院前的人行陸橋，並在路口設置闢護島，保障行人通行安全。（羅亦晽攝）

花蓮縣內重要幹道中央路因路口內側車道為左轉專用道，每逢尖峰時刻，總因車輛左轉造成交通壅塞，花蓮縣政府獲中央經費挹注，預計在3月新建左轉車道，不過迄今卻毫無動靜，引起多位縣議員關注，對此，建設處表示，目前仍正進行工程前置作業，包含多處路口管線遷移部分，會盡快與所屬單位協調，加速動工期程。

中央路串連花蓮市、吉安鄉及台9線、台9丙線等重要南北向市區道路系統，車流量大，不過路口安全島沒有內縮，且內側道為左轉專用道，每逢交通尖峰時刻，直行車僅剩外車道可通行，造成塞車，甚至還傳出因直行車輛發現前方車輛要左轉，急忙插入外側車道，進而釀成交通事故。

花蓮縣政府建設處日前向中央申請計畫，獲近7400萬元經費補助，於3月開始進行「中央路1至4段新設左轉車道工程」，縣府也在動工前，透過各種管道，告知縣民施工期間的封路措施，提醒用路人多加留意並減速慢行。

怎料工程動工迄今已過了1個多月，沿線卻未見任何施工項目，引起民眾質疑，多位議員因接獲不少詢問，於今天縣議會召開第19屆第7次定期大會，建設處進行工作報告及業務探討時，詢問處長鄧子榆工程進度。

鄧子榆指出，該案雖於3月開工，但路口涉及管線遷移問題，目前仍正與管線所屬單位協調，進行相關前置作業，會儘速研討出合宜作法，讓加速動工期程。不過中央路車流龐大，每段路口的工程無法同步進行，加上要求施工單位不能於上、下班尖峰時段以及夜間施工，因此工程進行速度會比較緩慢，共需480個日曆天，明年下半年完工。

鄧子榆說明路口的施工規畫，原則上將從中央路南端開始施工，並會選擇2個路口，以穿插的方式進行工程，且慈濟醫院前的人行陸橋拆除後，會與其他危險路口一樣，設置闢護島，保障行人通行安全，並封閉危險缺口。