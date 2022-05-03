美國官員周一表示，拜登政府將撥款逾30億美元基建基金，支持電動車（EV）電池的在地生產。

去年由美國國會通過、獲拜登總統簽署的1兆美元基礎建設法案將撥出這筆款項，其相關計畫包括用於大容量電池的礦物加工，以及電池回收等。

拜登的目標是到2030年，在美國售出的車輛中電動車能佔一半，希望藉此增加搖擺州製造業工會勞工的就業機會、阻擋來自中國的競爭，並減少導致氣候變遷的碳排放。

所謂的搖擺州（swing state）或稱作戰場州（battleground state），向來對美國選舉具有關鍵性的影響。

美國政府亦表示，這些措施將確保能源獨立，並緩解因俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的長期通膨壓力。

福特汽車對此消息表示歡迎，稱這項投資將強化國內的電池供應鏈、創造就業機會，並讓美國製造商得以在全球市場競爭。

這筆超過30億美元的資金將用來建造和改造電池工廠。1兆美元的大基建方案亦將提供美國政府數十億美元採購電動巴士和設立電動車充電站。

不過這筆30多億美元的資金並不會投入在美國開發新礦場，以生產電動車電池所需的鋰、鎳、鈷和其他亟需的原材料。

拜登國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）表示，這些資源都與電池供應鏈有關，包括生產電池，以及回收關鍵礦物，而不必額外推動提煉或開採項目，這就是我們對這個計畫感到非常興奮的原因。