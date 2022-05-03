本土疫情爆發，醫療量能吃緊，一名急診護理師在網路抱怨，因任職的單位有5人確診、2人因小孩染疫被居隔，一下只少了7名人力，現有的醫護被迫每個人要上12個小時的班，再加上每個到急診就醫的輕症民眾都認為自己是重症患者，無論怎麼柔性勸導都無效，令她欲哭無淚地說，「不如自己確診去放假算了，高層永遠不重視醫護人力」。

原PO昨（2）日於PTT八卦板指出，醫護人員確診在各間醫院已陸續發生，自己服務的醫院急診單位，有5名護理師確診，再加上還有2名因小孩染疫被居隔，突然間有7個人不能到班，「人力哪裡來？醫院沒人了啊！」樓上病房及ICU也面臨人力吃緊狀況。

原PO表示，醫院很勉強依照現有人力排出班表，卻要一個人連上12個小時，令她無奈地說，「根本不知道何時可以休假。」一個班上12個小時，外面又一堆新冠肺炎輕症者，「都會想說不如自己確診去放假算了，高層永遠不重視醫護人力」。

原PO說，即便醫院大門前立著牌子柔性勸導「輕症不要掛急診」，但台灣每個確診者，都覺得自己是重症患者，「硬要掛號我們也攔不住」。

貼文曝光，大批網友替她打氣，「幫妳拍拍，真的確診好像比較輕鬆」、「確診的多休息，沒確診的過勞死」、「將帥無能，害慘基層」、「基層做功德奉獻的實則壓搾」、「陳時中講的啊！要怪就怪病毒啊！真的是神邏輯」、「這跟陳時中說的醫療量能沒問題有反差耶！」