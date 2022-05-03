搶母親節出遊商機，遠雄海洋公園送媽媽們安心、好玩的一日行程，免費招待媽媽暢玩海洋公園，全家共創甜蜜的回憶。

遠雄海洋公園於5/7~5/22止，免費招待媽媽入園暢遊，享免費入園的媽媽，需搭配一位同行子女購票（需依身份別臨櫃購票，或持各通路票券、兌換券者皆適用），入園時需再出示二人身份證件或戶口名簿；此專案，也適用於孕婦媽媽（需持媽媽手冊，及亦需搭配一名購票者）。另外，5月壽星也可享免費入園！活動期間於5/1~5/31止，凡壽星本人憑身分證（小孩憑健保卡），即可享免費入園（需搭配一位同行者現場購買全票890元）。

海洋公園自2020年起，升級園區內兩大場館體驗，提供全新的數位娛樂體驗；全台唯一的海洋主題音樂劇「奇妙洋慶典」，以華麗服裝造型及舞台設計，營造海洋慶典的節慶氛圍，並加入了全台唯一的環景劇場光影特效，延伸舞台效果，藉由演員穿梭觀眾席間，增加與遊客的零距離互動。受大、小朋友喜愛的「探險島水族館」除了原有豐富的水族生態介紹外，園區更耗資千萬打造軟、硬體設施。互動科技及藝術創作，結合海洋生物，透過光、影變化，讓您猶如置身海洋中的奇幻空間。

另外，逗趣有愛的「海獅巡警隊」是園區在2021年推出的全新舞台全新劇碼，帶給遊客們不一樣的感官視覺體驗，耗資千萬打造的全新劇場-海獅劇場，全新的舞台佈景及清涼水特效設備，認真又有愛的海洋故事，與旅遊客一起用勇敢與愛海洋的決心，攜手護海洋。

海洋公園暑期主題企劃「海洋冰風暴2：冰怪來襲」提前登場！主題活動檔期於6/3~9/11將帶大家持續清涼high酷到最高點，讓大家一起凍次凍~主題水花秀「冰風暴之冰怪來襲」，在園內的布萊登海岸召喚巨型冰怪，冰怪帶來的酷、冰、涼，來場極cool的透心涼水花大戰~「海豚三D戲水池」，全台唯一海豚3D立體彩繪背景，網美絕佳打卡點；「水漾動感噴泉」動感十足的夢幻水幕搭配奇幻水霧，衝進水晶遂道，瞬間清涼！