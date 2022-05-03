搶攻五六月的連假餐飲商機，礁溪寒沐酒店5月3日起至7月31日推出「春夏豪禮週週抽」的活動，來MU TABLE大啖黑鮪魚和現流海鮮，還有可能帶走五星級飯店住宿券！凡於MU TABLE自助餐廳享用午餐、下午茶或晚餐，單筆消費滿2,000元即贈抽獎券一張、消費滿4,000元贈抽獎券兩張，以此類推，每週一抽出幸運兒，有機會將精彩獎項帶回家，好禮包含：精美3C產品、豪華家電與星級飯店住宿券等。

MU TABLE擁有350坪寬敞空間，主廚嚴選新鮮的在地食材，如溫泉空心菜、溫泉番茄與溫泉絲瓜，完美呈現大地原味。同時，5月至6月自助餐的午餐、下午茶及晚餐，皆祭出「現撈海鮮台」，運用地利優勢，主廚團隊每日早上從龜山島海域或大溪漁港直送新鮮的漁獲，其中，龜山島擁有得天獨厚的地理位置，位處黑潮暖流的通道上，是台灣三大漁場之一，所以擁有豐饒海鮮，如蝦、蟹、小卷、花枝與白帶魚…等。特別推薦此季節宜蘭盛產的是「赤鯮」、「竹筴魚」，主廚以清蒸或乾煎的料理方式，保留大海最原始的鮮甜美味。

正逢黑鮪魚旺季，5月期間平日每週三與週五的晚餐，以及週末週六與週日的午晚餐時段，加碼推出「黑鮪魚現切秀」，精彩展現視覺及味覺兼具的豪華饗宴！黑鮪魚擁有均勻的油脂與滑嫩的口感，肉質鮮甜、海味馥郁，其上腹較鮮嫩的部分會作為生魚片，肉質在口中輕輕的化開，淡淡的油脂香躍上舌尖，讓賓客一飽口福。

賓客凡於6月30日前，週一至週五午餐時段至自助餐廳MU TABLE用餐，只要持小黃卡、數位健康證明或健保卡證明完成三劑疫苗施打，即享有午餐時段每人700元的優惠。另外，下午茶有輕食類的迷你起士燻雞三明治、明太子松露洋芋塔與凱薩沙拉蔬菜棒，以及姊妹們最愛的精品甜點，如玫瑰荔枝凍、百香果慕斯和覆莓可可沙布烈，下午茶時段週一至週五，平日每人399元，週末、假日每人439元，優惠價格已包含服務費。「春夏豪禮週週抽」活動不適用於一泊二食專案之旅客。