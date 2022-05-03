雖然大馬已解除戶外帶口罩禁令，蔡明仁仍「罩不離身」做好防疫。（好朋友工作室提供）

大馬新人蔡明仁去年8月發行同名新專輯後好評如潮，近期大馬國境開放，已經兩年多沒返鄉的蔡明仁帶著新專輯光榮返鄉，除了回大馬新山的家探望父母外，更到首都吉隆坡做宣傳，3天內一口氣上了10個通告，讓他笑說：「感覺通告跟台灣一樣多，不過因為通告跟通告間都需要拉車，感覺比在台灣跑宣傳還忙，超級充實！」

不過蔡明仁在宣傳途中竟然因為吃東西導致食物中毒，臨時到吉隆坡的醫院就醫，他苦笑說：「一開始超緊張，還以為自己確診，還好PCR篩檢陰性，加上有吃了藥才有辦法完成宣傳活動。」不料衰事不只一樁，他當晚準備搭車回新山老家時，剛好遇到大馬5／1大連假，原本訂好回家的遊覽車又突然拋錨，導致無法營運讓他被迫取消末班車，讓他當下直呼：「感覺要去拜拜一下，順便去買個樂透。」蔡明仁只能緊急訂了隔天最早機票返回新山，因為臨時找不到飯店，又怕自己睡過頭搭不上飛機，索性當晚直接睡機場熬夜等待，讓他大嘆「返鄉路迢迢！」

好在這次在吉隆坡宣傳幾天下來，許多傳媒及電台的反應比他預期的更好，前陣子入圍新加坡金曲獎最佳新人提名的他還被媒體封為「大馬創作新人王」，他開心地說：「蠻多主持人跟工作人員都很照顧我，加上因為都是來自大馬，上節目時還特別給我機會表演新歌，完全沒有陌生的感覺。」他透露電台DJ對於自己跟師姐壞特？te合作的新歌〈牽著我的手〉特別有感，無論兩人演繹和聲默契度及記憶度都令人印象深刻，蔡明仁表示：「在上電台時，師姐壞特？te的名字常被提到，他們也都對於師姐神秘的形象特別好奇，還私底下要我形容一下師姐的樣子，我一律回答：非常清新漂亮的女生！哈哈！大家都很希望壞特？te有機會能來馬來西亞做宣傳。」