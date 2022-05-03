港星杜汶澤移民來台灣1年多，2月份公布自創品牌的麻辣鴨血進駐台灣賣場，不僅立刻銷售一空，銷往香港也相當受歡迎，業績可以說是嚇嚇叫，近來旗下公司「光復影視」及成立的「台港文化交流協會」在擴大徵才，他除了公開應徵條件外，還自爆昔日「拖欠薪資」的黑歷史，立刻引發網友熱烈討論。

杜汶澤在臉書公開徵才條件，公司預計招聘出納員、秘書各一名，以有經驗者為優先錄取條件，地點則在台北上班，另外台港文化交流協會，則是招聘行政人員一名，主要負責慈善機構行政工作，上班地點則是在高雄，以上職位性別不限，但也附上條件「對本人沒覺得特別厭惡者優先，非常喜歡更佳，瘋狂迷戀則只能列作後備」。

此外，杜汶澤再次提及過往黑歷史，強調「請注意，本人過往有拖欠薪金不良紀錄，因事件發生後被廣泛報道，近年已有改善，但應徵者仍需慎重考慮」，回顧此事，杜汶澤多年前曾被某新人爆料3個月沒有拿到通告費，對此，他澄清通告費早滙入對方戶頭，只是忘記通知，才造成彼此間的誤會。

杜汶澤也不忘提醒有意應徵者，不僅要把履歷寄到指定mail，更要記得註明「杜先生請人嗎？請我吧」，應徵PO文一出立刻引起網友熱烈討論，短短時間就吸引2萬多人按讚。