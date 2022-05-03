北市宋姓男子3年前透過朋友介紹，第一次與一名正妹相約北市東區泡沫紅茶店，就不顧女方閃躲、反抗，甚至出言喝斥，直接對正妹蹭胸、摟腰、強吻。經正妹提告性騷擾並求償，台北地院勘驗店家監視畫面，認為宋男未事先徵得女子同意，違反其意願，判決宋男應賠償正妹8萬元。

2019年8月2日上午7時許，宋男與其他4名在夜店認識的男性友人，與被害人相約東區某泡沫紅茶店聚會，卻趁機用頭磨蹭被害人胸部，並伸手摟腰，再突然親吻女方，全程都被店內監視器拍下。

宋男辯稱，自己雖與被害人初次見面，但2人有說有笑，當下氣氛讓他認為被害人同意與他有更親密的肢體接觸，事後卻向他索賠，懷疑遭到仙人跳。後來刑事部分，宋男已被依違反《性騷擾防治法》判刑4月確定。

店內監視畫面顯示，被害人遭宋男性騷擾後，立刻帶著假笑更換座位，面對宋男餵食也用手推開，當宋男開始蹭胸、摟腰、試圖親吻，被害人不僅收起笑容，以手阻擋，還直接嗆聲「如果你敢親我，你就死定了」，宋男卻依然故我，法官因此判決宋男應賠償被害人8萬元。但審理期間正妹不幸過世，法官於是要求宋男改賠給正妹父母。

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