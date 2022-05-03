民進黨立委趙天麟表示，香港回歸後，過去對於香港的放寬當然要重新檢視，但香港過去是金融中心，這也是個機會。（葉書宏攝）

放寬港人有國安疑慮 綠委：民運跟專業人士應該要清楚分流

政府原定5月1日公告放寬專業工作港人在台申請定居門檻，但近日有多名立委持質疑態度，擔心有國安疑慮。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（3日）證實，昨天有跟行政機關代表討論，未有條文上的共識，相信政府的審查但不能再用專業人士去放寬，民運跟專業人士應該要清楚分流。

鄭運鵬表示，中港澳的身分本來就跟外國人不同法條，本來5月1日要放寬港澳人士來台引起社會及立委疑慮，昨天確實有跟相關行政機關代表討論，民進黨團立委相信香港人士利用專案處理方式來台定居、就業，但實務上仍有落差，相信政府的專案審查、國安審查，若放寬讓他們跟外國人一樣用專業人士來台，怕會有國安疑慮。

鄭運鵬說，相信政府的審查但不能再用專業人士去放寬，民運跟專業人士應該要清楚分流，勿讓政府的美意反而造成國安恐慌，行政機關有聽進去，會在相關措施上給民眾更有信心的做法。

他強調，昨天並未有條文上的共識，但是有把疑慮告知行政機關，要求行政機關好好研究如何把民運人士和專業人士分流，給國人一個安定的生活。

至於，外界質疑挺香港挺假的？鄭運鵬說，台灣政府挺香港民運人士真假，當事人最清楚，並非是公開出來、修法，被迫害的民運人士與外國人攬才專法本來就不適用，有些可能還只是學生，不可能適用攬才專法，專案審查、國安審查並進，避免有國安疑慮。

民進黨立委趙天麟表示，香港回歸後，過去對於香港的放寬當然要重新檢視，但香港過去是金融中心，這也是個機會，有許多國際人才，如今這些人才也在找尋其他的機會，台灣在國安上就要找到一個平衡點，目前是朝向「開放」角度，開放的細節還要再斟酌，所有的開放背後還是要有國安的支持，開放的角度沒有改變也是對於香港的支持。