柯佳嬿（右）則又飾演鮑起靜的女兒。（台北双喜提供）

香港金像獎影后鮑起靜是觀眾熟識的「媽媽專業戶」，一生演過多次母親，無數大明星都得喊她一聲媽，這次難得在5月6日母親節獻映的電影《一家之主》飾演女兒，令她十分開心，劇組要尋找到80幾歲適合的女演員相當不容易，選角指導當時跟已是4代同堂的「奶奶」于家安聯絡時，對方爽朗地一口答應。

于家安早期在花系列的時候也很常飾演男女主角的媽媽，堪稱「媽媽專業戶」始祖，拍攝《一家之主》時已經80歲，跟劇組在基隆山城上層層階梯反覆演練，歡聲笑語從不喊累，鮑起靜回憶說：「于家安很親切，會讓我想到自己的媽媽，媽媽在晚年的時候也像戲裡的角色一樣，很多地方不能自主，所以媽媽走了以後，我現在都會很羨慕別人有媽媽。」

鮑起靜在電影裡光是眼神就溢滿出女兒害怕老媽媽離世的心情，讓導演王希捷看著螢幕都忍不住落淚，鮑起靜也分享自己躺在于家安旁邊的一幕，好幾次情不自禁地淚流不止，最喜歡的橋段是電影裡母女像在夢境般的旅程：「媽媽的精神會透過夢裡傳達給女兒，讓人很感動。」

尋找演員導演跟整個團隊費了不少苦心，除了飛到香港用誠意打動鮑起靜，也透過細膩的劇本讓寇世勳點頭出演電影男主角，30歲的女兒一角，找來外表看似堅強的但又帶點孩子氣的柯佳嬿，李淳則飾演鮑起靜的學生，職業是投資經理人，是全片關鍵角色。