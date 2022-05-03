台灣的垃圾車總會播放〈少女的祈禱〉或〈給愛麗絲〉等世界名曲，提醒民眾要出門倒垃圾，而高雄一名退休王姓男教師，認為垃圾車音量惱人，超過法規管制標準，便自行在家測量垃圾車的分貝，蒐證控告高雄市政府環保局，此案於2018年間敗訴定讞。但老翁仍不放棄，2日再度於網路發文表達訴求，掀起網友熱烈討論。

回顧過往判決，王姓男教師主張，高雄市環保局所屬之垃圾車，每日清運垃圾所播放的音樂，已超過法定環境音量，侵害民眾的居住安寧與身體健康，認為這行為已違法，經自行蒐證4年，製作每日垃圾車分貝表格，提告請求法院排除侵害。

案經上訴二審，2018年間高雄高等行政法院認為，王男所製的測量報告，僅能證明垃圾車在特定時點有違反管制標準，無法認定垃圾車有持續不斷播放噪音，且超出常人所能容忍之範圍，基於公益考量仍維持現狀，判其敗訴定讞。

事隔4年，王男2日現身臉書社團《爆料公社二社》，發文控訴垃圾車噪音干擾已8年，狀況依舊沒改善，痛心寫下，「這不是爆料，而是內心的沉痛，噪音汙染難道不能改善嗎？」

王男曬出4月高雄市鳳山區垃圾車噪音統計表格，詳細列出實測時間、地點與測得分貝量，強調音量已超過法規標準，表格下方標註，「母親節到了，父母們齊為孩子們健康人權祈禱吧！讓我們成為一個值得驕傲的父母親吧！」

王老師再次曬出自行測量的垃圾車音量超標表格，希望能喚起大眾關注。（翻攝自臉書社團《爆料公社二社》）

文章曝光後，不少網友認出王男就是4年前曾躍上新聞版面，控告高市府的退休教師，火速引起熱烈討論，網友留言回應，「你是幾年前新聞報導過那位吧？錄影蒐證半年之久，檢察官都不想理你」、「不如讓垃圾車默默來默默走吧，沒倒到你家的事」、「之前有人靠背救護車太吵，現在又有人來爆料垃圾車太吵？」