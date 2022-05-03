台北成功高中學生提案刪除制服「左側口袋縫繡姓名」，最後雖遭否決，但此議題今天在台中市議會持續延燒，市議員張家銨表示，網路媒體這麼發達，制服上繡姓名恐導致學生被肉搜、亂加好友，且部分學校僅要求男學生制服必須繡學號，也違反性別平等原則。

台中市府教育局副局長葉俊傑表示，針對學生制服上是否應該繡姓名，目前教育局已函請學校，廣納學生及家長意見，經校務會議通過後實施。

張家銨說，時代已經不一樣，制服上繡姓名對老師識別學生身分的幫助不大，但受到網路發達的影響，制服上繡姓名很容易就會造成學生困擾，也因此，不少學生走出校園就脫掉制服，因為若姓名被人知道，可能個人隱私就會從臉書或IG等處洩漏。

張家銨說，制服上繡姓名除了可能導致學生受到騷擾、個資外洩等問題，部分學校竟還規定男學生要繡姓名，此情況已經違反性別平等原則，且誰說男學生就不會被騷擾？！

葉俊傑表示，目前台中市高中以下學校，共有79所學校規範學生制服必須繡姓名，其中僅規定單一性別須繡學號者有7所，教育局4月14日已經函文請這7所學校落實性別平等法規範，同時也要求學校匯集家長、學生與教師的意見後，決定是否調整此規定，並於6月底前完成。