台北農產運銷公司在2日傳出超過200人感染，北市副市長黃珊珊表示，中央將發配每周2.8萬劑快篩，次日須快篩陰性才能入場，但政策宣布太突然，試劑尚未配發北農，深夜市場承銷人抱怨買不到試劑，擔心3日無法到市場交易，北市府聞訊將計畫後推一天，急調4000劑快篩3日上午發出。

台北農產運銷公司發言人路全利表示，中央配發2.8萬份快篩，因勞動節假期廠商沒有送貨，2日晚間台北市政府緊急調撥4000份劑，並且將「陰性入場」措施延後一天。

路全利說明，3日上午於第一果菜批發市場發放，包含持通行證承銷人、助理人、現場送貨人給出約3200劑，尚有700餘劑，4日凌晨進入第一果菜市場，都必須提出呈現陰性快篩試劑才能入場。

路全利指出，中央配發2.8萬劑快篩，3日下午將會送到北農，何時會發放出去，將會視疫情發展與防疫政策，內部會持續討論。

另一方面，北市府產發局批發市場科長張育瑋則說，中央給北農2.8萬劑快篩，先交給北市府，將扣除緊急調撥4000劑後，才會再轉交給北農。