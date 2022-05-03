資產配置全球化已是趨勢，國人對海外投資的需求日益提高，透過券商複委託平台參與國外股票投資，也大幅成長。顯示複委託已成為台灣投資人資產配置的重要工具之一。新光金控旗下元富證券於複委託業務積極發展，即日起推出「美股投資好Easy」活動，精選美股優質標的，涵蓋民生、科技、熱門趨勢投資題材，可享有買賣交易手續費單筆只收3美元的甜蜜價，大幅降低投資門檻，期望能協助客戶掌握投資先機，在茫茫股海中輕鬆參與美股投資。

美國股市為全球最大股票市場，整體市值約48.33兆美元，約佔全球股市市值的44％。美國經濟引領全球經濟復甦，美國股市擁有許多大型成長企業，具代表性的標普500指數、那指及費半過去2年的漲幅分別達75.3％、84.7％和127％（截至2022年3月31日），即使在2022年第一季面臨總經變數而出現修正，仍展現強勁的成長表現。根據券商公會統計，近年來台灣投資人透過國內券商複委託的交易量平均年成長率達雙位數，而在今年3月底美國市場的交易占比更達78％，遠高於其他市場。

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