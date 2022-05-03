台灣新冠肺炎疫情嚴峻，衛福部長陳時中也被質疑領導能力；醫師出身的民進黨前立委沈富雄今在臉書直言，「陳時中把自己玩死了」，別隨他起舞，並提出8點建議，告訴民眾面對「與病毒共存」應有的心態和準備。

(一)這個病是得了好？還是不得好？

都好！不得，順其自然！得了，獲得持久且較強的自然免疫力，但要留意千分之四的中症和萬分之四的重症風險。

(二)對周遭剛確診的人應持何種態度？

不要歧視。看懂了上面第一項，這項就迎刃而解。

(三)自己剛確診，怎麼辦？

無症，照常上班或上課，有輕微症狀，則在家休息，症狀不退，就醫，不要到處嚷嚷。

(四)確診要不要通報？

通不通報已經不重要，每日確診數明顯低報，僅供參考而已。

(五)要不要快篩？

有症狀，懷疑自己恐怕得病，而且擔心那千分之四風險的人，才要快篩。別傻傻排隊搶購快篩劑。

(六)公司行號、機關團體應停止以叫員工快篩呈陰為上班條件。

(七)每天的疫情變化，我應該注意哪些數字？

(1)每日確診數除以23等於每百萬人口確診數，這個數字達到5000以前（約12萬人），很難翻轉向下，而且過早翻轉，疫情就沒完沒了。

(2)中、重症率穏定在40/10000左右。

(3)死亡率在3/10000以下。

(4)空床率維持穩定。

(八)中央已經不認真「隔離」了，「3＋4」或「以篩代隔」就是這個意思，陳時中這點不講清楚是亂源之首。

最後，沈富雄呼籲民眾不要隨陳時中起舞，表示自己在臉書對Omicron疫情判斷的貼文已經對了近20次，再對一次不會是意外，並祝福道「出國前夕，臨別依依，我們在太平洋的兩岸互勉」。