國內新冠肺炎疫情升溫之際，本周將有3批次約300萬劑莫德納疫苗接連抵台，準備投入防疫行列。

今年採購的第6批約100萬劑疫苗3日由班號CI-161的華航班機運送，從韓國仁川機場起飛，下午時分抵達桃園機場，飛機落地後停靠B4機坪，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的冷凍貨櫃。

為求時效，海關人員在機邊驗放通關，在海關及航警護送下，疫苗隨即被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。

中央流行疫情指揮中心說，2021年與美國莫德納公司簽署2年3500萬劑莫德納疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前已有首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑，以及本批約100萬劑到貨。據了解4日及7日也各有約100萬劑疫苗抵台，不過正確劑數仍待疫情指揮中心宣布。