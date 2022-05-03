一名男子花錢請婚友社結識介紹相親對象，認識了一名李姓女子，兩人見面第二次，男子就送她現金3萬8千元，第三次則見面吃水餃，但卻遭女生嫌棄餐廳太遜，男子認為女方看不起他，一怒下傳訊：「找黑道朋友天天到妳家站崗」等，遭李女提告恐嚇罪並求償20萬元，台北地院審理後一審判男方拘役55天，但女方認為男方訊息讓她心生畏懼緊接著又求償，法院最後判賠3萬元。

根據判決書，男方於108年11月3日，經某頂級VIP婚友社媒介認識一名李姓女子，男方對女方相當悉心儀，熱情贈送李女3萬8,000元、玫瑰花、月曆、小毛毯、超商1000元之商品卡等物。

但是李女雖收下禮物，卻多次婉拒與男方外出過夜提議，引起男方怒火中燒，於同年月7日凌晨0時52分許、8日凌晨1時2分許，透過通訊軟體LINE傳送「...我就打電話到你們自來水公司，我不想找我朋友黑道的，天天到你家門口去站崗，我講的很不客氣，所以給你時間解決...我想你這樣子不做了，你人生就毀了...」「...然後你回台中，你不要逼著我到台中找上立汽車黑道的老大，大家講清楚，我爸稅捐處的，我台中有人，那...就看你自己要不要毀了你自己...」語音訊息給李女，女方嚇得立刻報警。

法院開庭時，男方辯稱：他和女方一共見3次面，第2次見面就給3萬8,000元及吃飯，第三次見面吃水餃，女方竟然覺得吃的東西不是高級餐廳，然後就說沒時間再和他見面，所以他當時很生氣，怎麼一給了錢，或是吃飯不是高級餐廳，他就不見面，他回家之後就發訊息給李女，希望她把錢還來，之後就不要往來。

台北地院一審依恐嚇罪判男方拘役55天、易科罰金5萬5千元定讞，李女又另提民事訴訟求償精神慰撫金20萬元。

法官審酌，男方雖辯稱遭李女以感情誘使交付金錢，情緒激動下傳送恐嚇訊息，對李女進行惡害通知，導致心生畏懼精神痛苦，判決民事應賠3萬元。可上訴。