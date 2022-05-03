連接器廠優群(3217)昆山廠於4月底正式復工，目前復工約60%，公司預期，5月中以前有機會達到完全復工，由於客戶拉貨積極，優群預估，今年第2季營運可能較去年同期下滑，但因訂單只是遞延出貨，全年業績兩位數成長目標不變。

優群子公司宏澤電子自4月2日配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫停工，直至4月29日起閉環逐步恢復生產，目前復工約60%，隨著昆山地區解封復工速度加快，優群預估，5月中以前有機會達到完全復工。

優群第1季合併營收為7.36億元，年增8.76%，營業毛利為2.95億元，年增8.31%，單季合併毛利率為40.17%，年減0.16個百分點，營業淨利為1.65億元，年增0.62%，營業淨利率為22.41%，稅後盈餘為1.61億元，年增16.16%，每股盈餘為1.8元。

優群表示，由於昆山廠區佔營收比重約50%，對4月營收造成影響，不過現在客戶拉貨積極，隨著整個產業鏈全面復工，預估4月將是谷底，營運可望自5月逐步恢復正常。

儘管第2季營運因昆山停工恐較去年同期下滑，但優群強調，訂單只是遞延出貨，下半年可望明顯優於上半年，全年業績兩位數成長目標不變。