蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演到鄉下行醫的女醫師。（MyVideo提供）

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》由金獎演員蔡淑臻搭擋朱軒洋主演，兩人共譜浪漫有趣的姐弟戀。蔡淑臻接受MyVideo專訪，談到與朱軒洋實際年齡相差24歲，被問現實生活中可以接受這樣的姐弟戀嗎？她笑說：「我可以！如果弟弟不嫌棄的話。我覺得年齡是其次啦，年齡只是1個可能衍生的周邊問題。」指兩人是否契合才是重點。

蔡淑臻與朱軒洋首次搭檔演出，大家好奇兩人如何培養默契，蔡淑臻透露，朱軒洋在片場會主動找她聊天，還會把她當「妹子」撩個幾句，讓她心花怒放、小鹿亂撞，「像是在吃便當時，他會從很遠的地方，坐著有輪子的椅子，滑到我對面跟我一起吃飯，然後跟我說『妳要吃我的菜嗎』」？

蔡淑臻也提到有次怦然心動的互動，「朱軒洋有一天收工經過我旁邊，我當時正在梳化，他走過來扶著我的椅子對我說：『妹子，我先走了喔』」。讓她忍不住露出少女燦笑、直呼：「開心！」

兩人在劇中也上演火辣親熱的床戲，蔡淑臻認為那是她最犧牲色相的1場戲，那場戲她要色誘朱軒洋，還要一直搔首弄姿，但當開拍時她要走向朱的時候，她就突然扶著對方的肩膀說「對不起，我害羞」，她整個手足無措，「我才發覺，原來我自己不會（色誘）！雖然我做模特兒這麼多年，但我真的對於這種色誘男人的技巧是非常拙劣的」。

提及與朱軒洋是否會有年齡代溝，蔡淑臻表示，朱軒洋有次問她知不知道Dcard，她坦言當初真的不知道什麼是Dcard，後來她與朱軒洋分享自己有個17歲的姪子，沒想到又被朱軒洋回話說：「喔，我也有17歲的朋友啊！」讓她相當無奈。《村裡來了個暴走女外科》5月7日起每周六22、23點在MyVideo線上跟播，每周更新兩集。