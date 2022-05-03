國內本土疫情快速延燒，外交部今天表示，截至今天上午為止，外交部累計已通報12名人員確診，均為輕症，確診人員與外交部部長吳釗燮及次長們都沒有密切接觸史，對於外交部核心業務沒有造成影響。

外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人歐江安針對外交部總部各類人員確診新冠肺炎情形進行說明。

歐江安表示，自這一波本土疫情升高以來，截至今天（5月3日上午9時），外交部累計通報12名人員確診本土案例；確診者均為輕症，並已依照中央流行疫情指揮中心防疫規定隔離。確診人員與外交部的部長、次長們沒有密切接觸史，對於外交部核心業務沒有造成影響。

她說，外交部接獲通知後已經採取各項積極預防性因應措施，並完成辦公環境的全面清消。外交部依照相關防疫規定，均將相關接觸者名單提供衛生單位參處。

歐江安強調，外交部自去年國內疫情升溫後，持續加強防疫措施並管控人流。外交部也已再次提醒所屬單位各級同仁務必落實防疫規定，以確保人員與眷屬的健康，並維持核心業務順利推動。為符合公開、透明原則，外交部自本周起，也會在每周五下午更新總部及駐外館處人員確診情形。