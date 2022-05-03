被喻為「時尚奧斯卡」的美國大都會藝術博物館慈善晚宴（MET Gala 2022）於台灣時間5號上午盛大展開，現場重心雲集，每位明星都使出渾身解數盡情打扮。而時尚超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）一出場立刻秀出「大尺度」的火辣身材，成為全場焦點。

每年都會制定各種不同紅毯主題的美國大都會藝術博物館慈善晚宴，今年特別制定了「Gilded Glamour」（鍍金魅力），讓現場金光閃閃。其中，現年29歲的時尚超模卡拉迪樂芬妮也受邀出席，而當卡拉迪樂芬妮踏上紅毯時，只見她穿上一件紅色的軍服外套搭配大紅色緞面長褲與高跟鞋，搭配一頭金色長髮看起來相當帥氣、有型。但下一秒她轉身脫掉身上的外套，裡面幾乎「全裸」，只用兩片胸貼遮住重要部位，並用金色塗料沾滿全身，就連手指、腳趾都是金色顏料，完全呼應紅毯上的鍍金主題，火辣的身材曲線也一覽無遺，立即成為鎂光燈捕捉的焦點。

不過，照片出爐後卻被眼尖的酸民發現，卡拉迪樂芬妮手肘上的塗料「掉漆」沒塗完整而遭到部分網友嘲笑，但大部分網友仍大讚她的女神氣場與自信，紛紛留言「女神太帥了」、「這次真是超有誠意」、「這套真的好辣」、「羨慕這身材」成功在時尚圈獲得不少好評。