在「五四」青年節到來之際，大陸國家主席習近平2日給中國航太科技集團空間站建造青年團隊回信，向航太戰線全體青年致以節日的祝賀，並向他們提出殷切期望，希望航太青年弘揚「兩彈一星」精神、為航太科技實現高水準自立自強再立新功。

根據大陸央視報導，習近平在回信中說，讀了來信，想起了9年前在那裡與青年科研人員交流的情景。9年來從天宮、北斗、嫦娥到天和、天問、羲和，中國航太不斷創造新的歷史，一大批航太青年挑大樑、擔重任，展現了新時代中國青年奮發進取的精神風貌。

習近平強調，建設航太強國要靠一代代人接續奮鬥。希望廣大航太青年弘揚「兩彈一星」精神、載人航太精神，勇於創新突破，在逐夢太空的征途上發出青春的奪目光彩，為我國航太科技實現高水準自立自強再立新功。

回顧2013年5月4日，習近平曾到中國航太科技集團公司中國空間技術研究院，參加「實現中國夢、青春勇擔當」主題團日活動，與各界優秀青年代表座談。

在中國共產主義青年團成立100周年之際，中國航太科技集團空間站建造青年團隊給習近平總書記寫信，代表該集團8萬青年彙報9年來勇挑重擔推動航太科技發展的情況。