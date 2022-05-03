香港無綫新聞（TVB News）的手機應用程式疑似失常，於3日零時左右起接連推播訊息，大部份為內容奇怪或無意義內容，更有簡體字訊息，如「堅持一國兩制訊息」、「愛國者治港」，「比家超見記者」等總數達20個。無綫新聞表示，已立即展開跨部門調查，及跟進系統是否受人為破壞，並聯絡警方。

同一時間，無綫新聞的網頁亦出現故障，一直顯示「目前沒有相關新聞內容」，至零時30分後始回復正常，暫時仍未知出現相關情況的原因。無綫新聞凌晨2時指出，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查，及跟進系統是否受到人為破壞，亦就事件聯絡警方。

無綫新聞應用程式今日凌晨零時起發送推播訊息，首個訊息是一個網址，有指是無綫新聞推送訊息網址。此後奇怪訊息開始出現，先是「yooooooo」，之後「test」，「hi」，更有「李家超見記者」及「【直播中】李家超見記者」。其後出現多個簡體字訊息，如「堅持一國兩制訊息」、「愛國者治港」，「比家超見記者」；更有一組英文字，有指是推送密碼，未知因何流出，而該網址很快無法進入。在約10分鐘內，總共有約20個訊息。