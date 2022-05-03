民進黨立委趙天麟也說，高委員有一些資訊落差情有可原，但還是要相信指揮中心。（葉書宏攝）

陳時中稱高嘉瑜說法假消息 綠委：善意會引起一些風波

民進黨立委高嘉瑜日前透過臉書表示，德國快篩劑1劑約新台幣30元，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱是「假訊息」。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（3日）表示，「高委員的善意會引起一些風波，也會造成指揮中心困擾！」民進黨立委趙天麟也說，高委員有一些資訊落差情有可原，但還是要相信指揮中心。

鄭運鵬表示，相信高委員說法是善意的，但也要釐清德國現況，駐德國大使謝志偉都說德國並非每人每天都要快篩，價格也並非高所說的，「高委員的善意會引起一些風波，也會造成指揮中心困擾！」

鄭運鵬提及，日後若有相關建議，可以私下或是公聽會方式先溝通，日後要公開或發新聞都可以，但至少要先告知，當然不只高委員，執政黨委員都可以先溝通一下，有時候好意會造成別人的困擾。此外，立委有個別執行的空間，未看到高委員有要向黨團說明，但她可以跟指揮中心溝通。

民進黨立委趙天麟指出，高委員出發點是好意，可以有更便利的快篩方式，但資訊掌握要準確，若資訊掌握不準確，會讓在野黨見縫插針，主要都是為了快篩制度可以快速上手，中間若有一些資訊落差情有可原，要去信任中央流行疫情指揮中心。

趙天麟也說，若陳時中有一些情緒也是情有可原，高委員不只一次出現資訊落差，又是執政黨的委員，會造成國人產生疑慮造成防疫困難，高委員有資訊落差造成防疫困難都情有可原了，若指揮官有情緒更應該可以被體諒，若遇到資訊不正確時有一些情緒都是可以被接受的。