天使卓奧特單場吞下4次三振。（美聯社）

白襪3日在主場迎戰天使，先發投手希斯（Dylan Cease）投出堪稱生涯代表作的好表現，7局1安打無失分無四死，11次奪三振，白襪終場3比0完封天使。特別令希斯振奮的是他單場3次三振天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout），希斯說：「這個意義重大，卓奧特可能是史上最偉大的球員，每次讓他出局肯定都可以提升信心。」

卓奧特首局第一個打席，希斯只用3顆四縫線速球，讓卓奧特追打外角遭三振。卓奧特第4局打擊時比較沉著，兩好球之後一連等到3顆壞球，但是希斯最後選擇「直球對決」讓卓奧特揮棒落空。第7局這次是卓奧特比較冤枉，希斯在兩好球之後投到外角，但獲得主審宣判好球。

希斯退場之後，卓奧特第9局下半竟又吞下再見三振，只能說今天的神鱒很不像神鱒，4打數苦吞4張老K，打擊率下降到0.324，攻擊指數跌至1.180，他前一次單場吞4K是在去年4月，相隔超過1年。天使僅有近況最好的沃德（Taylor Ward）與捕手鈴木清擊出安打。前役跑壘有點受傷的大谷翔平第8局代打上陣，打成內滾出局。

此戰也在白襪隊史記上了一筆，希斯7局被敲1安、無失分無四死、11次奪三振，隊史也只有兩人做到，前一位是1963年的美聯新人王投手彼德斯（Gary Peters）。