豐祥-KY(5288)今年第一季每股盈餘2.68元，接近去年同期2.68元，優於法人預期。今年休閒車輛(RV)仍將為今年主要成長動力，法人認為公司今年營收有望逐季攀升，全年營收維持3成年增率看法不變。

豐祥-KY第一季營收17.93億元，年增36％，創史上新高，毛利率18.07％，季增1.3個百分點，年減4.32個百分點，但因認列匯損0.09億元，稅後淨利1.76億元，每股盈餘2.68元。

近年來受惠於休閒車輛的出貨成長，豐祥-KY營運表現相對穩定，擺脫2020年疫情影響，去年獲利再創新高。今年主要客戶Polaris、北美Honda與Ducati的休閒車輛出貨將顯著增加，法人預估2022年休閒車輛營收將年增超過4成，營收佔比接近40％，2023年休閒車輛營收佔比將超越機車。

今年由於漲價效益顯現，第一季毛利率優於去年第四季，隨著百善二工業區稼動率提升，毛利率仍有回升空間。