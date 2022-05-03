3月下旬因連續下雨及低溫，巨峰葡萄花穗授粉受精不良，出現高比例的「石頭葡萄」。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

今年3月下旬因連續下雨及低溫，巨峰葡萄花穗授粉受精不良，出現高比例的「石頭葡萄」，造成6至8月夏果無法採收或果品不佳，農民叫苦連天。台中市農業局表示，經會勘後初步統計，台中市葡萄受災面積共164公頃，平均損害程度37％，以爭取列入天然災害救助。

台中市葡萄種植面積約451公頃，主要集中在新社、后里及外埔區。新社農友指出，今年因氣候異常，影響葡萄生長，種植的葡萄雖然結實纍纍，但卻遲遲無法長大，有人乾脆整串全部剪掉，只能等候冬果再來採收，損失相當慘重。

台中市農業局指出，新社區巨峰葡萄主要於1月中、下旬進行催芽作業，約3月下旬開花，因3月下旬連續降雨，以及溫度低於16℃且相對濕度80-100％，不利巨峰葡萄的花冠脱落及花藥開裂，導致花穗授粉受精不良，而出現較高比例的單偽結果，又稱「無籽葡萄」、「石頭葡萄」。

葡萄農古東喜表示，葡萄一年採收兩季，一般分為6至8月的夏果，以及10至12月的冬果，這次受災的是夏果，由於無籽葡萄不會長大，賣相不佳，也賣不到好價錢，只能等候冬果再來採收，損失相當慘重。

農業局表示，4月底已邀農委會會勘，經初步統計，台中市葡萄受災面積共164公頃，平均損害程度37％，目前正提報農委會核定，以爭取列入天然災害救助，若核准通過，每公頃將可補助9萬元。