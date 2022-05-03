俄烏戰爭、高通膨、聯準會鷹派、大陸封城等利空環伺，近期金融市場不安，近一個月全球股市波動劇烈，多震盪回檔，連帶海外股票基金承壓跌多漲少，但仍有少數基金表現突出，其中新台幣累積型級別共13檔基金，近一月仍力守正報酬，並以印度股票基金、基礎建設或公用事業相關基金占最大宗，分別有6檔與5檔基金上榜。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期國際市場投資氣氛頻受干擾，主要受到美國加速升息的預期升溫、俄烏戰事暫時還不見和談曙光，加上通膨壓力等，進一步加大股市波動，印度股市同樣難逃波及，但整體跌幅相較其他主要股市明顯較小。

短期國際政經不確定性料將持續干擾金融市場，但隨國際原油在美國戰略原油和大陸封城釋出後走低，原物料價格下跌對印度總經與企業獲利反而有利。整體來看，印度經濟活動恢復的態勢仍未變，現階段正值財報公布季，市場預期印度企業營收與獲利年增率，分別為28％與18％，基本面與獲利面依舊向好。

此外，印度今年雨季雨量預估落於正常範圍，有助農村收成與農民收入，對農村經濟預期將有正面效應，同時印度政局也相對穩定，更不乏刺激經濟發展，及產業升息等利多政策，印度股市後續表現仍可期待。

林光佑指出，投資布局方面，因本周聯準會利率決策會議升息宣布後，市場有望重回上升軌道，產業可適度留意農村消費概念股、金融、公用事業類股及疫後受惠族群，中長期仍可關注新能源、電動車及印度製造概念股。