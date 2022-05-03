花旗坦承交易員出錯 導致歐股閃崩 13:322022/05/03 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花旗坦承，由於該公司一位交易員出錯，是導致歐股2日（周一）早盤閃崩的原因。 花旗周一在聲明中指出，「今天早上我們一位交易員在輸入交易時出錯。我們在幾分鐘內就發現錯誤，並且立即修正。」 周一歐洲中部時間接近上午10點，歐洲主要股市指數一度崩跌，導致數個市場暫停交易。北歐股市尤其受到重創，其他歐洲地區的股市也短暫重挫。瑞典大盤OMX斯德哥爾摩全股指數（OMX Stockholm All-Share）盤中狂摔近8％，隨後大幅反彈。 俄烏戰爭導致高盛削減對俄國的信貸曝險額度 Fed利率會議在即 美國公債反彈 #交易員 #出錯 #導致 #歐洲 #花旗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》全面評估日圓劇烈貶值的風險 04:102022/05/02 財經要聞 歐元區停滯性通膨 風險飆高 04:102022/04/30 全球財經 成本大增 華紙Q2紙價將月月漲 04:102022/05/03 財經要聞 前空軍副司令爆普丁恐對「這3國」出手 網驚呆大喊一句 07:002022/05/01 政治 工商社論》鷹派央行加深美國經濟硬著陸風險 04:102022/05/03 財經要聞 俄烏戰爭加深歐中系統性競爭關係 中國對歐投資將持續下滑 16:302022/05/01 兩岸 鋼市四大利多 中鋼6月盤價看漲 04:102022/05/02 財經要聞 非洲智慧機市場 大成長時代來了 04:102022/05/01 產業．科技 匯率期貨趨勢專欄－鷹派堅挺 美元指數強勢 04:102022/05/03 財經要聞 追蹤資金足跡 跟著政策走 搭上題材順風車 18:002022/05/02 財經 俄烏開戰普丁大賺2兆 網友：印度的他神準 19:032022/04/30 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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