花旗坦承，由於該公司一位交易員出錯，是導致歐股2日（周一）早盤閃崩的原因。

花旗周一在聲明中指出，「今天早上我們一位交易員在輸入交易時出錯。我們在幾分鐘內就發現錯誤，並且立即修正。」

周一歐洲中部時間接近上午10點，歐洲主要股市指數一度崩跌，導致數個市場暫停交易。北歐股市尤其受到重創，其他歐洲地區的股市也短暫重挫。瑞典大盤OMX斯德哥爾摩全股指數（OMX Stockholm All-Share）盤中狂摔近8％，隨後大幅反彈。