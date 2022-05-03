「遼寧」艦航母編隊2021年12月舉行遠海實戰演訓

在解放軍第一艘航母「遼寧」艦帶頭下，至少8艘軍艦周一經宮古海峽進入西太平洋。分析家周二說，這可能是「遼寧」艦航母編隊2022年首度進行遠海例行演習。

據路透3日報導，日本防衛省說，包括航母和驅逐艦在內，中方有8艘軍艦穿越日本南部沖繩島鏈附近海域。儘管它們並進入日本海域，但航母直升機曾起降。

而據中方官媒《環球時報》3日報導，專家說，這是近年來陣容最壯盛的一次遠海演訓，顯示在為台海可能軍事衝突準備等任務中，中方海軍的戰力已大幅提升。

而這8艘軍艦中，除了「遼寧」號航母外，還有055型大驅「南昌」艦；052D型飛彈驅逐艦「西寧」號，「烏魯木齊」號和「成都」號；052C型飛彈驅逐艦「鄭州」號；054A型飛彈護衛艦「湘潭」號，以及901型綜合補給艦「呼倫湖」號。

據日本防衛省公布的照片，「遼寧」艦飛行甲板上停有直-8、直-9直升機和殲-15艦載戰機。而解放軍官媒說，「遼寧」艦今年稍早已進行了一些海上演訓。觀察家說，這應該是它繼去年12月的遠海演訓後，2022年首度穿越第一島鏈，航向西太平洋。