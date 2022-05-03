新竹縣82歲彭姓老翁，平時不菸不酒，身強體健，近月來出現疲倦、失眠、食慾下降，體重減輕10公斤，超過原體重的10％，就醫檢查結果並無任何發現，榮總新竹分院家醫科醫師劉政傑追蹤後總結彭翁表現，診斷為重度憂鬱症，提醒高齡患者體重減輕，千萬不可輕忽！

劉政傑表示，會談發現彭翁的兒子在3個月前與人發生交通意外，需賠償對方數百萬費用，太太又因急性腦中風住院，經一連串打擊身體便急劇消瘦，還出現失眠及輕生的念頭。

找出原因後，劉政傑給予心理支持性會談與適當的抗憂鬱症藥物治療，彭翁的狀況逐漸好轉，體重也逐漸穩定回升。

劉政傑說，體重減輕是很多疾病的表現之一，一般體重減輕大致可分為體內能量消耗過劇、體內能量流失過多、食物攝取減少等3個原因，並以食物攝取減少最為常見，若因食慾下降造成進食減少則較為棘手，因為許多的疾病都會有這樣的問題

以年輕病患而言，不明原因體重減輕以糖尿病、甲狀腺機能亢進或慢性感染，是最常見的病因，老年人則是惡性腫瘤、慢性疾病、失智症及憂鬱症的精神疾病。

根據過去統計，老年人若出現不明原因的體重減輕，無論是什麼病因，長期追蹤死亡率都較為上升，這些病患在做仔細檢查後發現，有的是因惡性腫瘤引起，有的是精神與神經系統疾病，另有一部分則找不出病因。

「老年人體重減輕絕對不可以等閒視之！」劉政傑指老年人因身體機能退化，很多潛藏疾病可能會以體重減輕表現，特別是神經系統與精神疾病方面，建議一定要請醫師詳細檢查並妥善定期追蹤。

劉政傑強調，造成體重減輕的原因很多，以生理上疾病最為常見，心理上的疾病和隱藏性感染症，也需要列入考慮的可能原因，所以莫名其妙出現體重減輕的情形，千萬不可以輕忽。

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