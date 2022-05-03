疫情升溫，台中市各級學校的游泳課卻仍未停止，市議員何文海在教育文化業務質詢時指出，游泳池為密閉空間，游泳時也勢必得拿下口罩，家長很擔心孩子的健康，教育局應提出防疫政策。教育局副局長葉俊傑指出，游泳課多為付費性質，將與學校研商處理事宜。

何文海表示，最近確診人數持續攀升，專家預估疫情很快將到高峰，學校體育課卻仍在上游泳課，就有家長向他反映，因游泳池是密閉空間，且下水前就要拿掉口罩，很擔心造成學生群聚，教育局應未雨綢繆。

何文海也說，另有家長陳情，學校飲水機設備老舊，且懷疑是否確實維護、保養，擔心學生的飲用水安全；市府之前曾編列經費，全面更新校園老舊飲水機，但飲水機的後續保養及濾心更換等工作更重要，建議市府應定期編列相關預算，維持學童飲用水安全。

教育局表示，目前校園飲水機是每兩個班使用1台，市府也有依照各校班數編列費用進行濾心維護；另因游泳課多屬於額外付費課程，目前六都中只有1都停上游泳課，市府將與七大家長團體座談討論是否停止，並評估相關情況後，在更換契約時處理。