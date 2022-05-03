國民黨台北市第四選區（中山、大同）擬參選人柳采葳，3日早上率領國民黨的小鮮肉團詹為元、蕭敬嚴、呂家愷、張煥霖、陳冠安，前往謙和市場掃街拜票，盼爭取婆媽支持，為國民黨該選區5到7日的電話民調備戰，結果將於8日上午10時公布。

前主播轉戰政壇，柳采葳表示，大家都問國民黨的母雞在哪邊，對我來說這些好戰友，就是最強大的母雞。由我們這些年輕人有活力的走出去，顏值又高，相信可以爭取更多年輕人的選票。

國民黨第四選區提名4席，現任議員葉林傳、陳炳甫無需初選，剩下此次新人有前主播柳采葳、北市黨部副主委盧威、王浩服務處主任高世俊，由於因柳采葳有婦女保障名額，演變成新人部分，就由盧威、高世俊2搶1。國民黨第4選區將在5到7日舉辦電話民調，8日上午10時公布結果。

民進黨在第四選區也打算提4席，除了現任議員陳怡君、梁文傑、王世堅外，還有前議員顏若芳捲土重來，由於同額競選，無需辦理初選；民眾黨第四選區則由北市府前副發言人、議員林國成女兒林珍羽參戰，被黨內視為超級戰將，來勢洶洶。