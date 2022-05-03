台北市議會目前累積5名議員染疫，稍早又傳出國民黨議員王欣儀、陳永德雙雙確診，王欣儀辦公室證實，議員昨出現喉嚨痛症狀，經採檢PCR後確診，目前在家中隔離，陳永德接受本報電訪時也說，家人確診後他也急赴醫院採檢，今早通知PCR陽性，現已入住仁愛醫院負壓隔離病房。

王欣儀辦公室指出，議員從4月27日就未踏進議會，期間身體也沒有症狀，不過昨日下午突有喉嚨痛等症狀，經採檢後確診，目前在家中隔離，雖然身體不適，但服用藥物後多已緩解，唯獨喉嚨、喝水、吞嚥都很痛，所以無法講話、接電話。

陳永德指出，自己約莫一周前出現咳嗽症狀，但吃藥後就改善許多，且他自主暫停許多母親節活動，避免增添染疫風險，原本以為萬無一失，但近日幾名家人陸續確診，他昨晚也急赴仁愛醫院做PCR，今早被通知確診，目前住進負壓隔離病房，不清楚感染源從哪來，昨天是他最後一次進議會，但沒前往警政衛生部門質詢。

目前台北市議會共累積7人確診，包括無黨籍黃郁芬、民進黨王閔生、國民黨戴錫欽、耿葳、王欣儀、陳永德及新黨侯漢廷等人。