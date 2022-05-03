新冠疫情改變生活常態，各級學校改採遠距教學確保教育不中斷，開發金控旗下中華開發文教基金會「薪傳100 × 課輔100」獎助計畫長期關心弱勢學生，為協助學生在疫情中安心就學，今年仍將投入新臺幣五百萬元，獎助100位國內清寒優秀大學院校生擔任校園公益志工，即日起至5月底開放申請。目前就讀台南成功大學藝術研究所的章玉人同學，自2020年起連續二年獲得「薪傳100 × 課輔100」獎學金，期間她以音樂專長，陪伴六位小學生課後輔導及學習中國笛，獲得老師的肯定。章同學表示，成為薪傳志工的收穫，除了實質的獎學金得以安心就學外，擔任課輔志工陪伴孩子累積的經驗，更能感受到心靈的成長與富足。學校老師也透露，一位害羞文靜的學童，在章同學的陪伴與引導下逐漸打開心房，變得開朗，更多次主動跟老師說很期待上大姊姊的輔導課。學校老師認為章同學以耐心與愛心改變孩子的態度，是課輔任務中的模範志工。中華開發文教基金會「薪傳100 × 課輔100計畫」迄今已推動15年，累積有1,500人次投入課輔志工，獎助經費達新台幣7千5百萬元。中華開發文教基金會相信每年透過優秀大學院校生加入薪傳課輔的行列，能讓更多弱勢孩童受惠。